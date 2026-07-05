Με σούπερ Μάνιον πήρε την ματσάρα κόντρα στην Λιθουανία η Ιταλία

Η Ιταλία λύγισε την Λιθουανία στο φινάλε (87-84), υποχρεώνοντας τη στην πρώτη της ήττα στον όμιλο. Φοβερή εμφάνιση του Μάνιον (27π. 5ασ.) κέρδισε στο νήμα τον Τουμπέλις (25π. 12ρ.)

Η Ιταλία πήρε την ματσάρα επικρατώντας της Λιθουανίας με 87-84 στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου της πρώτης φάσης. Η ομάδα του Ραμοντίνο με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 5-1 κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο, με τους Λιθουανούς να πέφτουν στο 3-3. Θυμίζουμε πως οι ομάδες μεταφέρουν τις νίκες τους στο νέο όμιλο της Β' φάσης.

Για τους νικητές ο Νίκο Μάνιον ήταν ο κορυφαίος με έμπειρο ποιντ-γκαρντ να μετρά 27 πόντους και 5 ασίστ, με τον Σπανιόλο να προσθέτει 14 πόντους με 4 ριμπαάουντ. Διψήφιος και ο Τονούτ με 10 πόντους και 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Τουμπέλις ξεχώρισε με 25 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τον Σαργκιούνας να προσθέτει 14 πόντους με 3 ριμπάουντ.