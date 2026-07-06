Έξαλλοι στο Βέλγιο με την απόφαση για Μπαλογκάν: «Έκπληκτοι με την απόφαση της FIFA, εξετάζουμε όλες τις επιλογές»

Έντονες αντιδράσεις στην πλευρά του Βελγίου έφερε η απόφαση της FIFA, να ακυρώσει την τιμωρία του Φολαρίν Μπαλογκάν, που θα αγωνιστεί κανονικά με τις ΗΠΑ κόντρα στους Βέλγους για τους «16» του Mundial.

Η ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει:

«Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA να κηρύξει τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, διαθέσιμο να αγωνιστεί στην αναμέτρηση ΗΠΑ–Βελγίου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου (17:00 ώρα Σιάτλ). Η FIFA στηρίζει την απόφασή της στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA μπορεί να αποφασίσει την αναστολή εκτέλεσης μιας πειθαρχικής ποινής που έχει ήδη επιβληθεί.

Ωστόσο, το άρθρο 66.4 του ίδιου Πειθαρχικού Κώδικα ορίζει ρητά ότι η αποβολή με κόκκινη κάρτα συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή από τον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας του, όπως ακριβώς συνέβη σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις αποβολών με κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επιπλέον, και ανεξαρτήτως των παραπάνω, η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού Διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, όπως προβλέπονται στο άρθρο 10.5:

Εάν ένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα ή με δεύτερη κίτρινη κάρτα που επιφέρει αποβολή, τίθεται αυτομάτως εκτός του αμέσως επόμενου αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβληθούν και περαιτέρω κυρώσεις. Ο αυτόματος χαρακτήρας της συγκεκριμένης ποινής επιβεβαιώθηκε επίσης ρητά με την Εγκύκλιο Νο. 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, η οποία διανεμήθηκε σε όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη στις 12 Μαΐου 2026.

Η ίδια διάταξη επαναλαμβάνεται σε κάθε σύσκεψη συντονισμού αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 πριν από κάθε αναμέτρηση, ενώ περιλαμβάνεται και σε όλες τις επίσημες παρουσιάσεις των εργαστηρίων (workshops) της FIFA για τη διοργάνωση. Με στόχο τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων όλων των συμμετεχουσών ομάδων και την προστασία των θεμελιωδών αρχών του ευ αγωνίζεσθαι, τόσο στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και στις μελλοντικές διοργανώσεις, η RBFA εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές»