Τα δάκρυα του Νεϊμάρ στο φινάλε… (vid)

O σκόρερ της Βραζιλίας κατέρρευσε συναισθηματικά μετά το τελευταίο σφύριγμα, πιθανώς στην τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της σελεσάο και ξέσπασε σε κλάμματα.