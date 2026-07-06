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Τα δάκρυα του Νεϊμάρ στο φινάλε… (vid)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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O σκόρερ της Βραζιλίας κατέρρευσε συναισθηματικά μετά το τελευταίο σφύριγμα, πιθανώς στην τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της σελεσάο και ξέσπασε σε κλάμματα.
Τα δάκρυα του Νεϊμάρ στο φινάλε… (vid)