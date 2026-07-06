«ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ζητούν τον δανεισμό του Κοτσορασβίλι από την Σπόρτινγκ»

Σε μεταγραφικό σενάριο εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό οι Πορτογάλοι, που αναφέρουν ότι οι δύο Ελληνικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γεωργιανού χαφ, Γκιόργκι Κοτσορασβίλι.

Όπως αναφέρει η «Record», τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, έχουν προσεγγίσει την Σπόρτινγκ Λισαβόνα, ζητώντας τον δανεισμό του 27χρονου διεθνή μέσου, όντας και διατεθειμένοι να μπει ρήτρα αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Κοτσορασβίλι δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια του Ρούι Μπόρζες για την επόμενη σεζόν και, ως εκ τούτου, αναζητά νέα ομάδα που θα του επιτρέψει να πάρει αγωνιστικό χρόνο στα πόδια του.

Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, προτεραιότητα του Γεωργιανού διεθνή είναι να επιστρέψει στην Ισπανία, όπου έχτισε την καριέρα του, αγωνιζόμενος στην Λεβάντε, πριν μετακομίσει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Με την φανέλα της Λεβάντε ο Κοτσορασβίλι κατέγραψε 66 συμμετοχές, έχοντας εννιά γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ με την Σπόρτινγκ μέτρησε 26 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του και δύο ασίστ.

Ο 27χρονος μέσος είναι διεθνής με την Γεωργία, έχοντας καταγράψει 26 εμφανίσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.