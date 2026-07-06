Στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός - Τα δεδομένα της κλήρωσης

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στο CEV Champions League είναι πλέον γεγονός, με τους «πράσινους» να συμμετέχουν ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2011.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα μπουν στην κλήρωση της 15ης Ιουλίου από το 3ο γκρουπ δυναμικότητας, γνωρίζοντας ήδη το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθούν οι όμιλοι της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με το σύστημα της κλήρωσης, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια από τις ομάδες που βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Αντίθετα, θα κληρωθεί με μία ομάδα από το 1ο, μία από το 2ο και μία από το 4ο γκρουπ, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει ζευγάρωμα με σύλλογο της ίδιας χώρας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

Περούτζια

Λούμπε Τσιβιτανόβα

Βάρτα Ζαβιέρτσιε

ΛΟΥΚ Λούμπλιν

Μπερλίν Ρισάικλινγκ

2ο γκρουπ

Βερόνα

Πρότζεκτ Βαρσοβίας

Ζιράατ Μπανκ Άγκυρας

Γαλατασαράι

Λίνεμπουργκ

3ο γκρουπ

Τουρ VB

Μονπελιέ

Μαασέικ

Καρλοβάρσκο

Παναθηναϊκός

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Τρεντίνο

Γκουάγκουας Λας Πάλμας

Ντιναμό Βουκουρεστίου

Νικητής προκριματικών

Νικητής προκριματικών

❗️ OFICJALNIE: Znamy wszystkie drużyny, które zagrają w przyszłorocznej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów 2027! ✅️



⚪️ Sir Safety Susa Perugia 🇮🇹

⚪️ Cucine Lube Civitanova 🇮🇹

⚪️ Aluron CMC Warta Zawiercie 🇵🇱

⚪️ Bogdanka LUK Lublin 🇵🇱

⚪️ Berlin Recycling Volleys 🇩🇪



🔴 Rana… pic.twitter.com/dWJpzJir9j — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) July 6, 2026

Οι ομάδες των προκριματικών

Την πρόκριση για τις δύο τελευταίες θέσεις του κυρίως ταμπλό θα διεκδικήσουν οι Χάρτμπεργκ (Αυστρία), Χιλασεντίτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν), Νάπρεντακ (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία), Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία), Παφιακός (Κύπρος), Κάποσβαρ (Ουγγαρία), Στιπ (Βόρεια Μακεδονία), Όριον (Ολλανδία), Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) και Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).

Οι δύο ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση από αυτή τη διαδικασία θα συμπληρώσουν το 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Το πρόγραμμα του CEV Champions League

Η αγωνιστική δράση του CEV Champions League θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο με τη φάση των ομίλων και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο.

Φάση των ομίλων

1η αγωνιστική: 8-10 Δεκεμβρίου

2η αγωνιστική: 5-7 Ιανουαρίου

3η αγωνιστική: 19-21 Ιανουαρίου

4η αγωνιστική: 26-28 Ιανουαρίου

5η αγωνιστική: 9-11 Φεβρουαρίου

6η αγωνιστική: 17 Φεβρουαρίου

Play Off

1οι αγώνες: 2-4 Μαρτίου

2οι αγώνες: 9-11 Μαρτίου

Προημιτελικά

1οι αγώνες: 23-25 Μαρτίου

2οι αγώνες: 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου

Final Four

Ημιτελικοί: 15 Μαΐου

Τελικός: 16 Μαΐου

Πώς διεξάγεται η διοργάνωση

Οι ομάδες που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στους πέντε ομίλους εξασφαλίζουν απευθείας την παρουσία τους στα προημιτελικά του CEV Champions League. Από εκεί και πέρα, οι πέντε δεύτεροι της βαθμολογίας μαζί με τον καλύτερο τρίτο θα σχηματίσουν τρία ζευγάρια στα πλέι οφ, διεκδικώντας τα τελευταία τρία εισιτήρια για την οκτάδα.

Οι τέσσερις υπόλοιπες ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση των ομίλων θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στα προημιτελικά του CEV Cup, ενώ οι τέταρτοι κάθε ομίλου θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η νέα αλλαγή στα νοκ άουτ

Από τη φετινή αγωνιστική περίοδο η CEV εφαρμόζει νέο σύστημα σε όλες τις ευρωπαϊκές της διοργανώσεις, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο κρίνονται οι προκρίσεις στις νοκ άουτ αναμετρήσεις.

Πλέον, καθοριστικό ρόλο δεν παίζει το συνολικό σκορ των δύο αγώνων, αλλά αποκλειστικά ο αριθμός των νικών. Στις διπλές νοκ άουτ αναμετρήσεις, την πρόκριση παίρνει η ομάδα που θα πετύχει δύο νίκες. Αν κάθε ομάδα σημειώσει από μία νίκη, ανεξάρτητα από το σκορ των αγώνων, τότε η πρόκριση θα κρίνεται σε χρυσό σετ των 15 πόντων, το οποίο θα διεξάγεται αμέσως μετά τη ρεβάνς.