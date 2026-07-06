Άρχισαν τα όργανα: Φουλ επίθεση της UEFA στη FIFA για το «πραξικόπημα» Μπαλογκάν!

Μύδρους εξαπολύει η UEFA κατά της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για την αδιανόητη απόφαση να ανασταλεί η ποινή αποκλεισμού του Μπαλογκάν των ΗΠΑ, ώστε να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο.

Άνευ προηγούμενου επίθεση από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία κατά της FIFA για την ανεκδιήγητη απόφαση να θέσει σε εφαρμογή το περίφημο Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, ώστε να αγωνιστεί κανονικά ο Αμερικανός επιθετικός στο αποψινό (7/7, 03:00) παιχνίδι με το Βέλγιο για τους "16" του Μουντιάλ, θέτοντας σε αναστολή την ποινή του.

Η UEFA πήρε επίσημα θέση για το σκάνδαλο που συντελείται, τονίζοντας ότι η απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας "ξεπέρασε κάθε όριο", ενώ τη χαρακτηρίζει "πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο.

Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, εις βάρος του ανταγωνισμού.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και, ειδικά όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του.

Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

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