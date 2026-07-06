Τούχελ: «Αρκετά σοβαρός ο τραυματισμός του Χέντερσον, βρίσκεται στο νοσοκομείο»

Άσχημα φαίνεται πως είναι τα νέα από το «στρατόπεδο» της Αγγλίας σχετικά με τον τραυματισμό του Τζόρνταν Χέντερσον, με τον Τόμας Τούχελ να αναφέρει πως είναι αρκετά σοβαρός.

Ο έμπειρος μέσος τραυματίστηκε με έναν απίθανο τρόπο μετά την χθεσινή (6/7) νίκη απέναντι στο Μεξικό, όταν κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών και στην προσπάθεια του να περάσει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, έπεσε άτσαλα στο έδαφος.

Η πτώση του ήταν άσχημη και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον καρπό του, όπως αποκάλυψε ο Γερμανός προπονητής, με τον Χέντερσον να βρίσκεται στο νοσοκομείο για την απαραίτητη περίθαλψη.

Σε αντίθεση με το πανηγυρικό κλίμα, ο Τούχελ σημείωσε πως το χτύπημα του είναι άσχημο και όλα δείχνουν πως δεν θα μπορέσει να τον υπολογίσει στα πλάνα του με φόντο την τελική ευθεία του Μουντιάλ.

«Ο Τζόρνταν μόλις έπεσε και τραυμάτισε τον καρπό του. Φαίνεται πολύ άσχημα. Δεν είναι καλό. Είμαι λυπημένος επειδή τραυμάτισε τον καρπό του. Είναι αρκετά σοβαρό, βρίσκεται στο νοσοκομείο. Δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο βράδυ. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία», σχολίασε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Αγγλίας.

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