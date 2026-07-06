Βοζίνια: «Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου» (vids)

Θερμή υποδοχή της ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου με συνθήματα και σημαίες από τους συμπατριώτες τους, για την ιστορική πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον Βοζίνια να δηλώνει ευγνώμον για τη στήριξη του κόσμου.

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στο Πράσινο Ακρωτήρι στους «Blue Sharks», οι οποίοι επέστρεψαν στην πατρίδα μετά την πρώτη, ιστορική συμμετοχή τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, που ήταν και ένας εκ των πρωταγωνιστών των Αφρικανών, ευχαρίστησε όλους τους φιλάθλους που στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 αλλά αναφέρθηκε και για τη στήριξη που έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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