Aνανέωσε για δύο χρόνια στον Ολυμπιακό η Τορνάρου

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την Σοφία Τορνάρου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων»: Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Σοφία Τορνάρου. Η διεθνής περιφερειακή υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Σοφίας Τορνάρου: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με υψηλούς στόχους και μεγάλη ιστορία και αποτελεί τιμή για μένα, να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας. Θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά, με αφοσίωση και πάθος, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να διεκδικήσει τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εύχομαι να έχουμε μια υγιή και επιτυχημένη χρονιά, γεμάτη δυνατές στιγμές και χαμόγελα».