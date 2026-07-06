Η κόντρα της Ιβηρικής στο Άρλινγκτον, με Μπάλογκαν στο Σιάτλ οι ΗΠΑ

Το 5ο και το 6ο παιχνίδι της φάσης των «16» διεξάγονται απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Άρλινγκτον η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ισπανία, ενώ στο Σιάτλ οι ΗΠΑ υποδέχονται το Βέλγιο. Οι νικητές θα παίξουν σε 4 μέρες μεταξύ τους.

Οι 6/7 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία ήρθαν ισόπαλοι. Πιο πρόσφατος ήταν αυτός τον Ιούνιο του 2025 στον τελικό του Nations League όπου η Πορτογαλία κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι.

Σε ένα τρελό παιχνίδι, όπου τα γκολ πανηγυρίζονταν και μετά ακυρώνονταν από το VAR, με αποκορύφωμα αυτό της Κροατίας στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Πορτογαλία με τέρμα στο 94’ επικράτησε 2-1 στη φάση των «32» της παρέας του Μόντριτς και συνεχίζει την πορεία της στο Μουντιάλ. Μετράει μόλις 2 ήττες στα 19 τελευταία παιχνίδια της σε Παγκόσμιο Κύπελλο (10 νίκες). Η Ισπανία διατήρησε ανέπαφη την εστία της σε αυτό το τουρνουά, νικώντας 3-0 και την Αυστρία. Δύο τέρματα σημείωσε ο επιθετικός της Σοσιεδάδ Ογιαρθάμπαλ και έφτασε τα 4 στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε συμπλήρωσε 34 διαδοχικά ματς χωρίς ήττα (24 νίκες). Δεν δέχτηκε γκολ στους 11/14 τελευταίους αγώνες της. Η δυναμικότητα των δύο αποψινών αντιπάλων, αλλά και η παράδοση που τους θέλει να μην αναδεικνύεται νικητής, καθιστούν το «Χ» ως μια αρκετά πιθανή εκδοχή στο ματς.

Από το πρώτο παιχνίδι με την Παραγουάη (4-1) οι ΗΠΑ έδειξαν ότι διαθέτουν ένα κυριαρχικό σύνολο που επιτίθεται και δεν διαθέτει φόβο. Το 2-0 επί της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης στη φάση των «32» ήρθε ακόμη και όταν έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του παίκτη που είχε κάνει το 1-0, Μπάλογκαν (3 γκολ στο τουρνουά). Ο 25χρονος επιθετικός της Μονακό θα δώσει κανονικά ωστόσο το παρών, καθώς η τιμωρία του μετατέθηκε, ύστερα από απόφαση της ΦΙΦΑ. Το Βέλγιο έχανε με 2-0 στο 85’ του αγώνα με την πολύ καλή Σενεγάλη και έβλεπες στα πρόσωπα των παικτών του ότι συνειδητοποιούσαν τον αποκλεισμό. Όμως τα γκολ των Λουκάκου και Τίλεμανς στο διάστημα 86’-89’ έστειλαν το ματς στην παράταση, εκεί όπου με πέναλτι του τελευταίου πήρε την πρόκριση με 3-2, με τους νικητές να χαμογελούν αμήχανα μετά από τη λήξη της αναμέτρησης. Έξι νίκες για το Βέλγιο στα επτά παιχνίδια του κόντρα στις ΗΠΑ.

Οι γηπεδούχοι εμφανίζουν σταθερότητα στο παιχνίδι τους, σε αντίθεση με την ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά που έχει και μουντά διαστήματα, αν και έφτασε τα 10/11 τελευταία ματς που σκοράρει. Η διπλή υπέρ των ΗΠΑ σε συνδυασμό με το G/G δημιουργούν ένα αξιόλογο combo.

120. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ Χ 3,73

121. ΗΠΑ - ΒΕΛΓΙΟ 1X&G 2,25