Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λητή Θεσσαλονίκης - Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή

Βαρύτερο γίνεται το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές από την καταστροφική πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης καθώς καθώς κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της φωτιάς με αποτέλεσμα οι νεκροί να είναι πλέον τρεις.

Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς, ο οποίος αναφέρει ότι στη Λητή ο απολογισμός είναι τραγικός, τρεις ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς.

«Η βδομάδα που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για τον Δήμο μας, ιδιαίτερα δε για την Κοινότητα της Λητής και τον οικισμό της Ανθούπολης.

Στη Λητή ο απολογισμός είναι τραγικός. Τρεις ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, πληροφορήθηκα σήμερα ότι κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς.

Τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στον αγαπημένο μας φιλόλογο Διογένη για την απώλεια της συζύγου του που ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της κοινωνίας της Λητής.

Στην Ανθούπολη, δεν είναι μόνο οι τρεις επιχειρήσεις που κάηκαν ολοσχερώς, είναι πολλές οι επιχειρήσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Είναι πολύ περισσότερο η μόλυνση του αέρα που αναπνέει η πόλη από το τοξικό νέφος» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Το τοξικό νέφος έφτασε στην Αθήνα

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι ρύποι δεν παρέμειναν τοπικά, αλλά μεταφέρθηκαν μέσω της ατμόσφαιρας ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι την Αττική. Ειδικοί επισημαίνουν ότι στον αέρα απελευθερώνονται χιλιάδες χημικές ουσίες, με κυριότερο κίνδυνο τα αιωρούμενα μικροσωματίδια PM2.5, τα οποία μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε έκθεση στο νέφος και να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό τους.

Πηγή: cnn.gr