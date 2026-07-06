Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς! (pics)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Σουηδού αμυντικού, Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 22χρονου στόπερ, Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Η συμφωνία με την πρώην ομάδα του, τη νορβηγική Σάντεφιορντ, αγγίζει συνολικά τα 6,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5 αποτελούν το βασικό ποσό της μεταγραφής και τα υπόλοιπα προβλέπονται ως μπόνους επίτευξης στόχων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του νορβηγικού συλλόγου.

Tην Δευτέρα (6/7) αναμένεται να προπονηθεί για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα, ενώ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία.

Ο Σουηδός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τους Πειραιώτες και αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στο κέντρο της άμυνας.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από τη Βοσνία, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Täby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!».