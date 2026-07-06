Έκλεισε στον Ολυμπιακό ο Ζότα Σίλβα και «πετάει» για Ολλανδία!

Στον Ολυμπιακό αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, Ζότα Σίλβα με δανεισμό από την Νότιγχαμ Φόρεστ!

Ο Ζότα Σίλβα αναμένεται να αποτελέσει την δυνατή μεταγραφή που έψαχνε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες οριστικοποίησαν τις λεπτομέρειες του deal και ο Πορτογάλος άσος αναμένεται να γίνει κάτοικος Πειραιά με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Μάλιστα, αναμένεται αύριο (7/6) στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την αποστολή της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας με τη μορφή δανεισμού, όπου σε 22 παιχνίδια κατέγραψε 5 γκολ και μια ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ασχοληθεί και πέρυσι με τον Πορτογάλο άσο, αλλά φέτος κινήθηκαν πιο δυναμικά και «κλειδί» στην υπόθεση αποτέλσε ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις μαζί του. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στην Γκιμαράες και ο Ζότα Σίλβα τότε αποτέλεσε έναν από τους παίκτες που διαφήμισαν τη δουλειά που γινόταν στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 αντί 700.000 ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε στο σημείο να πουληθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 7 εκατ. ευρώ. Με τη Γκιμαράες μέτρησε σε 83 ματς, 20 τέρματα και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.