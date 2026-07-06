Ο Χατσιμούρα… πρόδωσε τους Λέικερς: Συμφώνησε με τους Κλίπερς

Ο Ρούι Χατσιμούρα μπορεί να αποτελεί παρελθόν από τους Λέικερς, αλλά θα παραμείνει κάτοικος του Λος Άντζελες, καθώς συμφώνησε με τους Κλίπερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχωρούν σε μεγάλες αλλαγές αυτό το καλοκαίρι, με τον οργανισμό να δίνει και… επίσημα τα κλειδιά στον Λούκα Ντόνστιτς, μετά την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να φτιάξουν το ιδανικό ρόστερ γύρω από τον Σλοβένο αστέρα και στα πλάνα τους δεν βρισκόταν ο Ρούι Χατσιμούρα. Η ομάδα τον ενημέρωσε ότι δεν θα του κάνει πρόταση ανανέωσης και έτσι ο Ιάπωνας βγήκε στην αγορά και έψαξε για την επόμενη ομάδα του.

Ο 28χρονος ήθελε να μείνει στο Λος Άντζελες και έτσι έφτασε σε συμφωνία με τους Κλίπερς. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο έναντι 28 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται πως οι δύο πλευρές περιμέναν να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους οι Λέικερς, ώστε να συζητήσουν το ενδεχόμενο ενός sign-and-trade. Όμως, οι «Λιμνάνθρωποι» δεν θέλησαν να μπουν σε αυτή την διαδικασία, με τον Χατσιμούρα να πηγαίνει στην άλλη ομάδα της πόλης ως ελεύθερος τελικά.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 68 ματς στην κανονική περίοδο και 28,3 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ, ενώ σε 10 αγώνες στα play-offs kai 38,6 λεπτά μέτρησε 17,5 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ.