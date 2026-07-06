«Ουίζαρντς και Ντέιβις θέλουν να συνεχίσουν μαζί»

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και ο Άντονι Ντέιβις θέλουν να συνεχίσουν την συνεργασία τους.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς απέκτησαν τον ΝτεΆντρε Έιτον από τους Λος Άντζελες Λέικερς, χωρίς όμως αυτή η κίνηση να αλλάζει τα πλάνα τους για τον Άντονι Ντέιβις.

Όπως αναφέρουν οι Μαρκ Στέιν και Τζέικ Φίσερ, ο «Φρύδιας» παραμένει βασικό κομμάτι στα πλάνα των «Μάγων». Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

«Θα είναι ευκολότερο να απαντήσουμε σε αυτό με μεγαλύτερη βεβαιότητα αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αφού ο Ντέιβις θα μπορεί να επεκτείνει το συμβόλαιό του στις 6 Αυγούστου, κάτι που προφανώς επιθυμεί — ειδικά μετά τη νέα συμφωνία που υπέγραψε ο Τρέι Γιανγκ — αλλά πηγές αναφέρουν ότι η επικείμενη απόκτηση του Άιτον από τους Ουίζαρντς δεν πρέπει να θεωρηθεί αυτόματα ως προάγγελος της αποχώρησης του Ντέιβις.

Δεδομένου ότι οι συνθέσεις με δύο ψηλούς εμφανίζονται σε όλο το πρωτάθλημα, πηγές αναφέρουν ότι οι Ουίζαρντς οραματίζεται τον Άιτον να παίζει κατά καιρούς μαζί με τον Ντέιβις και τον Άλεξ Σαρ» έγραψαν.

Θυμίζουμε πως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα ήθελαν να κάνουν δικό τους τον Ντέιβις, πιστεύοντας πως έτσι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς.