Η Εθνική Νέων Γυναικών δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν (79-63) και έτσι κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Eurobasket U20 (Β’ Κατηγορίας).

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Εθνική Νέων Γυναικών επικράτησε με 79-63 του Αζερμπαϊτζάν και κατέκτησε την πρώτη θέση στον Α’ Όμιλο του Ευρωπαϊκού U20 (Β’ Κατηγορίας) που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν καλύτερο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Μυρτώ Λιανούδη είχε 21 πόντους, η Νάγια Στολίγκα 20 και ήταν οι κορυφαίες της Εθνικής Νέων Γυναικών που πλέον θα αντιμετωπίσει Τσεχία και Σλοβακία για μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Με την Μυρτώ Λιανούδη να είναι ασταμάτητη η Εθνική Νέων Γυναικών προηγήθηκε με 17-11 (6’30’’) για να τελειώσει το Α’ δεκάλεπτο με 26-18.

Η Ελλάδα συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς με τη διαφορά να εκτοξεύεται στο +15 (34-19, 13’30) με βολές της Χατήρα και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει επιβάλει τον ρυθμό του. Στο τέλος του ημιχρόνου το Αζερμπαϊτζάν μείωσε σε 38-29.

Το ξεκίνημα του γ΄δεκαλέπτου βρήκε την Εθνική Νέων Γυναικών μπροστά με 43-29 (21’) για να ξεφύγει με 50-35 (23’30’’) έχοντας κυριαρχήσει ολοκληρωτικά. Το Αζερμπαϊτζάν προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Ελλάδα κρατούσε μια σταθερή διαφορά φτάνοντας στο +18 (60-42, 27’50’’) με τη Πατσιατζή.

Η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους με καλάθι της Στολίγκα (63-42, 29’30’’) με την Ελλάδα να μην αντιμετωπίζει καμιά δυσκολία. Η Κυριακούδη διαμόρφωσε το 68-45 (31’) για να κάνει η Στολίγκα το 71-45 (32’) με την Ελλάδα να μην αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της και να φτάνει στη νίκη με 79-63.

Διαιτητές: Κουτσάρσκι (Πολωνία), Ρουσίνας (Λιθουανία), Μαεσάνο (Κροατία)

Δεκάλεπτα: 26-18, 38-29, 66-45, 79-63

Ελλάδα (Δρακάκη): Μάγκλαρη, Στολίγκα 20(4), Χατήρα 10(2), Γιαπιτζόγλου 10(2), Πατσιατζή 2, Τσινασλανίδου, Κυριακούδη 2, Μπαλτζή, Λιανούδη 21(1), Χωλοπούλου 7, Σύρπα 7.



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