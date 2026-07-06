Μην ξεχνάς ποτέ το «κτήνος»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έστειλε την Βραζιλία σπίτι της και θύμισε πως όσο «υπάρχει» εκείνος, η Νορβηγία θα συνεχίσει να κάνει… κουπί.

Αυτή τη φορά, ο Γκάμπριελ Μαγκαλάες δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Ο σέντερ-μπακ της Άρσεναλ, που έχει εκπληκτικές επιδόσεις στην Premier League κόντρα στον star-player της Μάντσεστερ Σίτι, έφυγε από γήπεδο με performance 6.2 και σκυμμένο κεφάλι. Αν και φαινόταν ότι περπατάει, ο Χάαλαντ με δύο γκολάρες έστειλε σπίτι της την Βραζιλία και θα παίξει στους «16» με την Αγγλία, τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Δεν την είχαμε συνηθίσει στα Mundial, είχε να εμφανιστεί 28 χρόνια. Όμως πλέον, έχει τον Χάαλαντ, τον κορυφαίο φορ περιοχής των ημερών μας. Στην πραγματικότητα, λίγοι θεώρησαν σοκ αυτό το 2-1 στο MetLife. «Είχα ονειρευτεί να πάω την Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως όχι να νικήσουμε την Βραζιλία» είπε ο απόλυτος πρωταγωνιστής. «Κάποιες φορές χρειάζεται να τσιμπήσω τον εαυτό μου».

Με κεφαλιά-τούβλο στο 79’ και ρουκέτα εδάφους-εδάφους στο 90’ ο 26χρονος τελείωσε τη σεμνή τελετή υπέρ των Σκανδιναβών, έπειτα από δύο φάσεις αξίας… 0.39xG. Όπως αποδεικνύεται ξανά, είναι αλλιώς όταν τις φάσεις τις τελειώνουν υπερπαίκτες σαν και αυτόν. Ακούμπησε την μπάλα 30 φορές στον αγώνα, μόλις 4 μέσα στην περιοχή και είχε μόνο 4 σουτ. Ο ορισμός του killer.

Erling Haaland's game by numbers vs. Brazil:



30 touches

12/13 passes completed

4 touches in opp. box

4 shots

4/4 aerial duels won

3 shots on target

2 chances created

2 goals



27 goals in his last 14 competitive games for Norway. 🤯 pic.twitter.com/Pd7Sa4Hd5g — Squawka (@Squawka) July 5, 2026

Αφού πήρε το σκαλπ της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι, ο Χάαλαντ κατέγραψε μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ φτάνοντας τα 27 τέρματα στα 14 (!) τελευταία ματς με την Εθνική του. Η Βραζιλία έχει παίξει με 91 ομάδες από τη μέρα της ίδρυσής της και δεν έχει νικήσει μόνο μία από αυτές. Ναι, η Νορβηγία έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες κόντρα στην Σελεσάο.

Ο επιθετικός της Σίτι, έγινε ο 4ος που πετυχαίνει 4 γκολ που χαρίζουν νίκη στον θεσμό μετά τους Γκερντ Μίλερ [1970], Λάτο [1974], Σκιλάτσι [1990] και ο 4ος που «αποκλείει» την Βραζιλία σκοράροντας δύο φορές σε έναν αγώνα και πρώτος από το 1966 όταν το είχε κάνει ο μεγάλος, Εουσέμπιο. Πιο πάνω στη λίστα είναι μόνο ο Πάολο Ρόσι της Ιταλίας με χατ-τρικ.

Ο ίδιος ο Χάαλαντ πιθανότατα δεν θα ασχολείται με τα στατιστικά αυτή τη στιγμή, όμως όσο η διοργάνωση προχωράει, γράφει όλο και περισσότερες σελίδες ιστορίας. Φτάνοντας τα 7 γκολ, έπιασε Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ σε μια «μάχη» άνευ προηγουμένου για το Χρυσό Παπούτσι στην οποία συμμετέχει φυσικά και ο προσεχής αντίπαλος, Χάρι Κέιν.

🇳🇴🤖 Erling Haaland at the World Cup so far:



🏟️ 4 games

⚽️ 7 goals

🌟 8.7 average FotMob rating



You can’t stop him. 🤖 pic.twitter.com/0q06J52ceM — FotMob (@FotMob) July 6, 2026

Είπαμε, δεν τον έχουμε συνηθίσει, όμως εκείνος νιώθει σαν στο σπίτι του και σε αυτό το stage και έγινε ο πρώτος πρωτοεμφανιζόμενος με 7+ τέρματα σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον άνθρωπο-γκολ της Γερμανίας, Γκερντ Μίλερ, που είχε σημειώσει 8 στη διοργάνωση του 1970. «Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στον κόσμο» είπε ο τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν.

«Είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ήταν ενεργός, πολύ physical. Έκανε τα πράγματα πολύ δύσκολα για τους κεντρικούς αμυντικούς. Έχουμε έναν πραγματικό winner μπροστά» προσέθεσε ο προπονητής του, ο οποίος τον ξεκούρασε εντελώς στο 3ο ματς του ομίλου. Έτσι τον κράτησε φρέσκο και μπορεί να ελπίζει. Ότι Χάαλαντ θα συνεχίσει να τα «κολλάει» και οι οπαδοί θα κάνουν κουπί…

Ødegaard le dejó a Haaland hacer el remo vikingo con la hinchada de Noruega post batacazo a Brasil



Y la emoción de Erling Braut pic.twitter.com/ZzaXAYLD2b — La Perla (@Perla_Londres) July 5, 2026

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