Η Γερμανία έκανε… ό,τι ήθελε απέναντι στην Κύπρο και έφτασε σε μία πολύ εύκολη νίκη με 111-79 στην τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γερμανία φιλοξένησε την Κύπρο για την έκτη αγωνιστική της Α’ φάσης των προκριματικών Παγκοσμίου Κύπελλου. Οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ και πανηγύρισαν μία πανεύκολη νίκη με 111-79. Έτσι, η Γερμανία βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-1, ενώ η Κύπρος «έπεσε» στο 0-6.

Για τους νικητές, ο Ντένις Σρέντερ «άγγιξε» το double-double με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ από την άλλη ξεχώρισε ο Γιάννης Γιανναράς με 14 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 56-31, 85-56, 111-79

Τα στατιστικά του αγώνα.