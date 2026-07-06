Η Καλαμάτα ενισχύθηκε με Ούρος Ιγκνιάτοβιτς

Η «Μαύρη Θύελλα» συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση ενόψει της επιστροφής της στη Super League, προσθέτοντας στο ρόστερ της τον 25χρονο Σέρβο δεξιό μπακ.

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούρος Ιγκνιάτοβιτς, ενισχύοντας τη δεξιά πλευρά της αμυντικής της γραμμής, με έναν ποδοσφαιριστή που έχει εμπειρίες από αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο 25χρονος Σέρβος δεξιός μπακ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίξει και στην αριστερή πλευρά της άμυνας, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Νάπρεντακ της Σερβίας.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα ομάδων όπως η Τσουκαρίτσκι, η Σίντιελιτς, η Ιντζίγια, η Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα και άλλες, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε διαφορετικά πρωταθλήματα της περιοχής.

Ξεχωρίζει η παρουσία του στη Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Μαυροβουνίου το 2023, έχοντας συνολικά 75 συμμετοχές, με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Ακόμη, στη Σερβία έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Τσουκαρίτσκι σε 23 αναμετρήσεις, σημειώνοντας ένα τέρμα, ενώ στην Ιντζίγια μέτρησε 35 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ, δείχνοντας σταθερότητα και επιθετική συνεισφορά από τα άκρα.