Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες και η ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην οποία θα δώσει το παρών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διεξάγεται έναν χρόνο μετά τη Σύνοδο της Χάγης, όπου οι σύμμαχοι συμφώνησαν στην ενίσχυση των συλλογικών αμυντικών τους δεσμεύσεων.

Κεντρικό θέμα των εργασιών θα είναι η αξιολόγηση της προόδου των κρατών-μελών στην υλοποίηση της δέσμευσης για συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Ο στόχος περιλαμβάνει 3,5% για αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες και επιπλέον 1,5% για επενδύσεις σε τομείς που σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια, όπως οι υποδομές διττής χρήσης, η αμυντική βιομηχανία και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο ως ένας συνεπής και αξιόπιστος σύμμαχος, έχοντας ήδη υπερβεί τους στόχους που συμφωνήθηκαν το 2025. Οι αμιγώς αμυντικές δαπάνες της χώρας για το 2026 εκτιμώνται στο 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 2,75% το 2025 και 2,74% το 2024, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη επιτύχει τον σχετικό στόχο.

Μαζί με την Ελλάδα, τον στόχο έχουν ήδη ξεπεράσει η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία. Η ελληνική κυβέρνηση επισημαίνει ότι η χώρα διατηρεί σταθερά υψηλές αμυντικές δαπάνες ακόμη και κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, υπερβαίνοντας διαχρονικά το όριο του 2% του ΑΕΠ που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα στηρίζει την ανάγκη για έναν δικαιότερο επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, ενώ ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη δημιουργία ισχυρότερου ευρωπαϊκού πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ, με τη στήριξη νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δανεισμού για την άμυνα.

Η ελληνική θέση παραμένει ότι μια αμυντικά ισχυρότερη Ευρώπη λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις ΗΠΑ και συμβάλλει στη συνολική ενίσχυση του ΝΑΤΟ.

Οι εργασίες της Συνόδου ξεκινούν το βράδυ της Τρίτης με το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η σύζυγός του προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, δεν προβλέπεται συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου.

Πηγή: newsit.gr