Έφεση της Γαλλίας για να ανακληθεί η κίτρινη του Ολίσε

Η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε στον επιθετικό Μικαέλ Ολίσε για μια αντιπαράθεση με τον μέσο της Παραγουάης, Ματίας Γκαλάρσα, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic.

Ο Ολίσε τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα έπειτα από μια έντονη φάση, η οποία κατέληξε με τον Γκαλάρσα να πέφτει στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπό του. Οι τηλεοπτικές επαναλήψεις έδειξαν ότι ο Ολίσε τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου του, χωρίς όμως να υπάρξει επαφή στο πρόσωπο.

Η Γαλλία πρόκειται να αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε προημιτελικό αγώνα την Πέμπτη (9/7) στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης. Αν ο Ολίσε δεχθεί ακόμη μία κίτρινη κάρτα σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ημιτελικό της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Γαλλία προκριθεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταθέσει επιτυχημένη έφεση για την κόκκινη κάρτα που είχε δοθεί στον επιθετικό Φόλαριν Μπάλογκουν σε αγώνα της φάσης των «32» απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την Τετάρτη (1/7). Η αμφιλεγόμενη απόφαση της FIFA επέτρεψε στον Μπάλογκουν να αγωνιστεί για τις ΗΠΑ στον αγώνα της φάσης των «16» απέναντι στο Βέλγιο τη Δευτέρα (5/7).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση της Γαλλίας να ασκήσει έφεση για την κίτρινη κάρτα του Ολίσε δεν επηρεάστηκε από την επιτυχημένη έφεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην υπόθεση Μπάλογκαν.

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