Στο παιχνίδι κορυφής του Group G η Γαλλία έκανε επίδειξη δύναμης και «καθάρισε» τη Φινλανδία (98-69).

Σε μεγάλα κέφια η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού, που κατέβηκε στα «παράθυρα» με... πανστρατιά και όλα τα «όπλα» της διαθέσιμα. Οι «τρικολόρ» πέρασαν... πάνω από τη Φινλανδία και «έκλεισαν» την Α' Φάση με ρεκόρ 5-1, «αγκαλιάζοντας» την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Αντιθέτως, οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ανταγωνιστικό πρόσωπο και υποχώρησαν στο 4-2.

Οι Σιλβέν Φρανσίσκο (14 πόντοι), Έλι Οκόμπο (16 πόντοι, 5 ασίστ) και Μαξίμ Ρεϊνο (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ) ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των νικητών, με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να μετράει 7 πόντους - 4 ασίστ σε μια άστοχη βραδιά (2/8 σουτ). «Άγγιξε» το double - double ο Ρούντι Γκομπέρ (8 πόντοι - 8 ριμπάουντ σε 17'), πολύτιμη η συνεισφορά και του Ματ Στραζέλ (9 πόντοι, 7 ασίστ), αλλά και του Ζακαρί Ρισασέ (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Στην αντίπερα όχθη, ο Λάουρι Μάρκανεν είχε 14 πόντους με 4/8 σουτ και 3 ριμπαόυντ σε 26' στο παρκέ.