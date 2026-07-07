Η Πορτογαλία ήταν πολύ σκληρή, όμως η ποιότητα της Ισπανίας έκανε τη διαφορά και στο 91’ με γκολ του Μερίνο «σφράγισε» το φινάλε του Ρονάλντο (1-0).

Μεγάλη πρόκριση στους «8» του Mundial πήρε η La Roja σε ένα εκπληκτικό φινάλε στο Ντάλας καθώς με γκολ στο 91’ λύγισε την Πορτογαλία (1-0) και περιμένει μια εκ των ΗΠΑ, Βελγίου. Τελευταία παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αυτή για τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο. Δοκάρι στο πρώτο μέρος είχε η Πορτογαλία, «χρυσός» σκόρερ για την Ισπανία ήταν ο Μίκελ Μερίνο.



Αφού οι δύο ομάδες δοκίμασαν από μία φορά την τύχη τους από δύσκολες θέσεις με Ογιαρθάμπαλ (3’) και Ζοάο Κανσέλο (7’), ήταν η Ισπανία που έχασε την πρώτη τεράστια ευκαιρία στο 9’. Ο Άλεξ Μπαένα έδωσε στον άξονα στον Ντάνι Όλμο, εκείνος με τη μία πέρασε καταπληκτική πάσα στον Ογιαρθάμπαλ, όμως ο εκείνος πλάσαρε άουτ στο τετ-α-τετ με τον Ντιόγκο Κόστα. Στο 12’ ο Κριστιάνο σούταρε από δύσκολη γωνία και ο Σιμόν το έβγαλε και στο 16’ η La Roja έφτασε ξανά πολύ κοντά στο γκολ.

Ο Γιαμάλ συνέκλινε από δεξιά αλλά το πλασέ του απέκρουσε ο Ντιόγκο Κόστα και αμέσως μετά ο keeper της Πορτογαλίας έκανε νέα σούπερ επέμβαση με τα ακροδάχτυλα στο πλασέ του Μπαένα. Στο επόμενο κομμάτι του αγώνα οι φάσεις έλειψαν και η τακτική και οι μονομαχίες κυριάρχησαν, όμως το φινάλε ήταν δυνατό για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Στο 37’ ο Ρονάλντο απείλησε μετά την κεφαλιά του Ζοάο Φέλιξ και στο 41’ ο Νούνο Μέντες σούταρε, η μπάλα βρήκε στον Πέδρο Πόρο και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι για να φύγει το πρώτο μέρος χωρίς γκολ.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης (56’), η Πορτογαλία υπέστη σοβαρό πλήγμα καθώς ο Νούνο Μέντες τραυματίστηκε και έδωσε τη θέση του στον Σεμέντο. Μετά την υποψία φάσης στο 59’ από τον CR7, η Ισπανία πήρε την μπάλα και έκανε το ματς μονότερμα παίζοντας στο αντίπαλο μισό και έχοντας μικρές απειλές με Πέδρι (61’) και Μπαένα (65’), ενώ στο 73’ ο Ντιόγκο Κόστα έβγαλε το φάουλ του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είχε μείνει «ήσυχος».

Η Πορτογαλία είχε την ευκαιρία της στο 76’ αλλά από δύσκολη θέση το σουτ του Μπρούνο Φερνάντες πήγε στα πλαϊνά δίχτυα και όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση. Όμως όχι. Στο 91’, τρεις αλλαγές του Ντε Λα Φουέντε, συνδυάστηκαν, ο Φαμπιάν Ρουίθ πέρασε στον Φεράν Τόρες και εκείνος μαγική πάσα στον Μίκελ Μερίνο, ο οποίος με τελείωμα κλάσης βρήκε τη γωνία. Το 1-0 έμελλε να μείνει μέχρι το φινάλε αφού στο 97’ η κεφαλιά του Μπερνάρντο Σίλβα πέρασε μόλις πάνω από τα δοκάρια.

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα, Ζοάο Κανσέλο (71’ Νταλότ), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες (56’ Σεμέντο), Βιτίνια (83’ Μπερνάρντο Σίλβα), Ζοάο Νέβες, Φερνάντες, Πέντρο Νέτο (83’ Κονσεϊσάο), Ζοάο Φέλιξ (71’ Λεάο), Ρονάλντο.

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι (85’ Φαμπιάν Ρουίθ), Όλμο (85’ Μερίνο), Μπαένα (75’ Φεράν Τόρες), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (97’ Ιγλέσιας).

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