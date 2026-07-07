Καλεί ΠΑΟΚ και Παρτιζάν ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Οι Σέρβοι αποκάλυψαν δύο από τις ομάδες που έλαβαν προσκλήσεις για 18-20 Σεπτεμβρίου στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

O Παναθηναϊκός κάνει τις ετοιμασίες για το ετήσιο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που φέτος θα διεξαχθεί από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, με τα σερβικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν δύο από τις ομάδες που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ και η Παρτιζάν έχουν λάβει πρόσκληση από το Τριφύλλι για να λάβουν μέρος στο τουρνουά που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εμβληματικού, Παύλου Γιαννακόπουλου.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η τρίτη ομάδα με την οποία μάλιστα το πιθανότερο είναι πως θα διεξαχθεί και ο τελικός στο ανοιχτό ΟΑΚΑ!