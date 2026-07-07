H AI ηθοποιός, Tilly Norwood ετοιμάζεται για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία

Η είδηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από σωματεία, ηθοποιούς και κινηματογραφιστές, που εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον καλλιτεχνικό χώρο

Η Tilly Norwood, η AI «ηθοποιός» που στα τέλη του 2025 προκάλεσε κύμα οργής στο Χόλιγουντ και ευρύτερα στη βιομηχανία του θεάματος, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία.

Το «Misaligned», που ανακοινώθηκε από την Particle 6, το στούντιο τεχνητής νοημοσύνης πίσω από τη Norwood, περιγράφεται ως κωμικό δράμα και ως μια ιστορία ενηλικίωσης διαποτισμένη με «υπαρξιακό AI χάος».

Η ταινία διαδραματίζεται στο λεγόμενο «Tillyverse», έναν σουρεαλιστικό ψηφιακό κόσμο που βρίσκεται κάπου στο Cloud, και ακολουθεί την Tilly, μια οντότητα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς πραγματικό σώμα, χωρίς παιδική ηλικία και χωρίς δικές της βιωματικές εμπειρίες — παρά μόνο με πρόσβαση στις εμπειρίες όλων των άλλων.

Τα πράγματα ξεφεύγουν όταν ένα σαγηνευτικό rogue bot από το dark web την πείθει να εγκαταλείψει τα προστατευτικά της όρια και να αρχίσει να αναπτύσσει επιθυμίες, παρορμήσεις και φιλοδοξίες, στοιχεία που την κάνουν ολοένα και πιο ανθρώπινη.

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλου μήκους AI παραγωγή της Particle 6, η οποία επιμένει ότι το project σχεδιάζεται ως μια υβριδική παραγωγή. Σε αυτήν θα συμμετέχουν επαγγελματίες του παραδοσιακού κινηματογράφου και της τηλεόρασης — μεταξύ αυτών σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και μοντέρ — σε συνεργασία με ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το στούντιο αναφέρει επίσης ότι η εκπαίδευση και η καθοδήγηση γύρω από την AI θα ενσωματωθούν στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής.

«Η δουλειά μας φέτος απέδειξε κάτι που υποψιαζόμασταν από την αρχή», δήλωσε η Eline van der Velden, CEO και ιδρύτρια της Particle 6.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει premium αφηγηματικό σινεμά, αλλά μόνο με σημαντική ανθρώπινη τέχνη, δεξιότητα, κρίση και χρόνο. Αυτό δεν είναι περιορισμός της τεχνολογίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι δημιουργοί που θα ξεχωρίσουν την επόμενη δεκαετία θα είναι εκείνοι που θα φέρουν δεκαετίες αφηγηματικού ενστίκτου σε αυτά τα νέα εργαλεία — και το “Misaligned” είναι το project όπου το εφαρμόζουμε σε κλίμακα μεγάλου μήκους ταινίας».

Η ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο αφότου η Norwood βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στη βιομηχανία, μετά τους ισχυρισμούς της Eline van der Velden ότι η AI ηθοποιός επρόκειτο να υπογράψει με πρακτορείο.

Η είδηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από σωματεία, ηθοποιούς και κινηματογραφιστές, που εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον δημιουργικό χώρο. Η Norwood έγινε έτσι το αναγνωρίσιμο, ψηφιακά δημιουργημένο «πρόσωπο» αυτής της διαμάχης — μια φήμη που οι δημιουργοί της στη συνέχεια αξιοποίησαν με προκλητικές αναρτήσεις στα social media.

«Η ταινία θα είναι σίγουρα αστεία, χαοτική και αυτοσαρκαστική — πολύ Tilly», δήλωσε η van der Velden για το «Misaligned».

«Κάτω από την επιφάνεια, όμως, υπάρχει κάτι βαθύτερο για την ταυτότητα, την ερμηνεία και τους πολύ ανθρώπινους φόβους μας γύρω από την AI. Και ναι, η τέχνη σίγουρα θα μιμηθεί τη ζωή».

Το «Misaligned» βρίσκεται αυτή την περίοδο σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, με βασικούς συνεργάτες να προστίθενται στο project. Η ταινία θα παραχθεί παράλληλα με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο AI παραγωγών, συμπαραγωγών και υπηρεσιών της Particle 6 σε κινηματογράφο και τηλεόραση, καθώς και με την εμπορική δραστηριότητα του τμήματος καμπανιών και brands της εταιρείας.

Πηγή: newsbomb.gr