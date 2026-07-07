Αγριεμένο Βέλγιο: Άνοιξε το σκορ με το... καλημέρα ο Ντε Κετελάρε (vid)

Με άγριες διαθέσεις μπήκαν οι Βέλγοι στην αναμέτρηση με τις ΗΠΑ, για την φάση των «16» του Mundial, ανοίγοντας από νωρίς το σκορ.

Oι παίκτες του Βελγίου αρχικά προειδοποίησαν τον Φριζ και στο 9ο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας, ο Ράσκιν έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά, ο Ντε Κετελάρε μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έσπρωξε στα δίχτυα.

Έτσι, το Βέλγιο πήρε από νωρίς προβάδισμα πρόκρισης, βάζοντας τους διοργανωτές στα σχοινιά, με την δυναμική εκκίνηση που έκαναν στην αναμέτρηση.

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