Η FIFA έβγαλε ανακοίνωση για Μπαλογκάν χωρίς να εξηγεί τον λόγο που ανέστειλε την τιμωρία!

Η FIFA εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοίνωση αναλύοντας το σκεπτικό για την σκανδαλώδη απόφαση με την αναστολή της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν, χωρίς να εξηγεί τον λόγο που το έκανε!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIFA:

«Την 1η Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια του αγώνα του FIFA World Cup 2026™ μεταξύ των ΗΠΑ και της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ Folarin Balogun αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό για σοβαρό επικίνδυνο μαρκάρισμα, κατόπιν εξέτασης της φάσης μέσω VAR. Μετά τη λήξη του αγώνα, παρά την αποβολή του, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του.

Στις 2 Ιουλίου 2026, η FIFA κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Balogun για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 66 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA (αποβολή και αναστολή συμμετοχής σε αγώνα λόγω της κόκκινης κάρτας) και του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA (ανάρμοστη συμπεριφορά ποδοσφαιριστών σε σχέση με τον πανηγυρισμό).

Στις 5 Ιουλίου 2026, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκρινε τον Balogun ένοχο και για τις δύο παραβάσεις, του επέβαλε ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής, η οποία ανεστάλη δοκιμαστικά για ένα (1) έτος, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων ΗΠΑ (USD), και κοινοποίησε την απόφασή της στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ως προς την αγωνιστική κύρωση, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε αποκλεισμό μίας (1) αγωνιστικής. Στην απόφαση διευκρινιζόταν ρητά ότι η ποινή αυτή περιλάμβανε και την αυτόματη αναστολή συμμετοχής που διαφορετικά θα εκτιόταν στον επόμενο αγώνα του FIFA World Cup μεταξύ των ΗΠΑ και του Βελγίου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 6 Ιουλίου 2026. Πρακτικά, ελλείψει οποιουδήποτε περαιτέρω μέτρου από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, ο Balogun δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ωστόσο, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εφάρμοσε στη συνέχεια το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, το οποίο της παρέχει τη διακριτική ευχέρεια να αναστέλλει την εκτέλεση οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης, και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους. Ως εκ τούτου, ο Balogun δεν υποχρεούται να εκτίσει άμεσα την ποινή. Αντιθέτως, η κύρωση παραμένει σε αναστολή κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου και θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον ο ποδοσφαιριστής διαπράξει νέα παράβαση παρόμοιας φύσης και βαρύτητας εντός του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση τέτοιας μεταγενέστερης παράβασης, η ανασταλείσα ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής θα εκτελεστεί επιπλέον οποιασδήποτε νέας κύρωσης επιβληθεί για τη μεταγενέστερη ανάρμοστη συμπεριφορά.

Πέραν της ανασταλείσας ποινής αποκλεισμού, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων ΗΠΑ (USD), κατανέμοντας το ήμισυ του ποσού στην παράβαση του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA και το υπόλοιπο ήμισυ στην παράβαση του άρθρου 66 του ίδιου Κώδικα. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Soccer Federation) κρίθηκε αλληλεγγύως υπεύθυνη για την καταβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 6.5 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.

Καταρχάς, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA (όπως και κάθε άλλο δικαιοδοτικό όργανο της FIFA) είναι ανεξάρτητη, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της FIFA και τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και τα λοιπά μέλη των δικαιοδοτικών οργάνων της FIFA πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στους Κανονισμούς Διακυβέρνησης της FIFA, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία τους.

Επιπλέον, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δεν ανέτρεψε την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον κ. Balogun εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά αντιθέτως επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής που απορρέει από την κόκκινη κάρτα που του επιδείχθηκε την 1η Ιουλίου 2026. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε αποκλειστικά επί των πρόσθετων πειθαρχικών κυρώσεων που έπρεπε να επιβληθούν κατόπιν της κόκκινης κάρτας.

Το άρθρο 66.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA προβλέπει ότι: «η αποβολή συνεπάγεται αυτομάτως αποκλεισμό από τον αμέσως επόμενο αγώνα». Αντίστοιχα, το άρθρο 10.5 των Κανονισμών του FIFA World Cup 26™ ορίζει ότι: «εάν ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί με απευθείας ή έμμεση κόκκινη κάρτα (δεύτερη κίτρινη), τίθεται αυτομάτως σε αποκλεισμό για τον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, δύνανται να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους την εκτέλεση της αυτόματης ποινής αποκλεισμού που είχε επιβάλει δυνάμει του άρθρου 66.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA και του άρθρου 10.5 των Κανονισμών του FIFA World Cup 26™. Η εν λόγω αναστολή της εκτέλεσης αποφασίστηκε κατόπιν συνεκτίμησης όλων των ειδικών περιστάσεων του συμβάντος και του διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού.

Βάσει του άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η Πειθαρχική Επιτροπή διαθέτει διακριτική ευχέρεια να αναστέλλει την εκτέλεση οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν αφορά χειραγώγηση αγώνα, γεγονός που, προφανώς, δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του άρθρου 27 δεν αποτελεί πρωτοφανή πρακτική, καθώς παρόμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης του FIFA World Cup 2026.

Ούτε ο Πειθαρχικός Κώδικας της FIFA ούτε οι Κανονισμοί του FIFA World Cup 26™ περιέχουν διάταξη που να απαγορεύει στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια βάσει του άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα. Η άσκηση της εν λόγω διακριτικής ευχέρειας συνάδει πλήρως με τις γενικές κατευθυντήριες αρχές για τον καθορισμό της προσήκουσας πειθαρχικής κύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.

Η επανεξέταση των έννομων συνεπειών των κόκκινων καρτών στο ποδόσφαιρο δεν αποτελεί κάτι νέο στο σύγχρονο παιχνίδι. Ενδεικτικά, στην πλειονότητα των κορυφαίων πρωταθλημάτων που υπάγονται σε ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, η ανάκληση κόκκινων καρτών αποτελεί συνήθη πειθαρχική πρακτική, χωρίς ποτέ να έχει θεωρηθεί ότι παραβιάζεται κάποια «κόκκινη γραμμή». Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί εκ νέου ότι στην εξεταζόμενη απόφαση η κόκκινη κάρτα δεν ανακλήθηκε. Η αναστολή των αποτελεσμάτων μιας κόκκινης κάρτας βάσει ρητής διάταξης των εφαρμοστέων κανονισμών συνιστά ένα πολύ πιο ισορροπημένο μέτρο».