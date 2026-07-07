Έκλεισε τον Λάντερς Νόλεϊ η ΑΕΚ!

Η Ένωση προχωράει την μεταγραφική της ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν και ετοιμάζεται να ντύσει στα «κιτρινόμαυρα» τον πρώην παίκτη του Άρη, Λάντερς Νόλεϊ.

Ο 26χρονος φόργουορντ, είχε αγωνιστεί στον Άρη την σεζόν 2024/2025, παίρνοντας μια πρώτη γεύση από το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Γαλλία με την φανέλα της Νανσί.

Ο Νόλεϊ έχει έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ και αναμένεται να αποτελέσει την δεύτερη μεταγραφική κίνηση της Ένωσης για τη νέα σεζόν, αφού οι «κιτρινόμαυροι» έχουν αποκτήσει ήδη τον Νέλι Τζόσεφ.

Ο Νόλεϊ σε 29 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Γαλλίας είχε μέσο όρο 19,5 πόντους (75,4% βολές, 49,3% δίποντα, 39,7% τρίποντα), 4 ριμπάουντ (3,4αμ.-0,6επ.), 4,5 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 30,9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.