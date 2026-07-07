Το ωράριο… έκοψε τον Ζβέρεφ

Ο Σάσα Ζβέρεφ βρισκόταν στον δρόμο προς την πρόκριση στην οκτάδα του Wimbledon, αλλά δεν ήταν όσο γρήγορος θα ήθελε!

Ο 29χρονος Γερμανός πήρε τα δύο πρώτα σετ κόντρα στον Γιρι Λεχέτσκα με 6-4, 7-5; αλλά στο 3-3 του τρίτου σετ ο αγώνας διακόπηκε, λόγω του ωραρίου (23.00).



Έτσι, οι δύο παίκτες θα επιστρέψουν στο Centre Court την Τρίτη (7/7), αμέσως μετά το ματς Πεγκούλα-Γκοφ, για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους.



Ο νικητής, θυμίζουμε, θα παίξει στους «8» την Τετάρτη (8/7) με τον Τέιλορ Φριτζ.