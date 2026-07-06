Συγκλονιστικό ματς στο Μεξικό, συγκλονιστική Αγγλία! Οι παικταράδες Μπέλιγχαμ, Κέιν και τα λιοντάρια των 10 παικτών πήραν την επική μάχη με 3-2 και δείχνουν πανέτοιμοι να το ξαναφέρουν σπίτι μετά από 60 χρόνια!

Το ματς είχε από την αρχή καλό ρυθμό, με τους Μεξικανούς να απειλούν πρώτοι, αφού στο 15' ο Ραούλ Χιμένες έπιασε την κεφαλιά, αναγκάζοντας τον Πίκφορντ σε δύσκολη επέμβαση, με την Αγγλία να απαντάει στις ευκαιρίες στο 26' με τον Άντονι Γκόρντον να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Ρανγκέλ.

Μετά το hydration break το ματς πήρε «φωτιά», με την Αγγλία να ανοίγει το σκορ στο 36', όταν ο Μπουκάγιο Σάκα έκανε την σέντρα από τα δεξιά, με τον Μπέλιγχαμ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά, ενώ δύο λεπτά αργότερα οι Άγγλοι έπιασαν ξανά στον «ύπνο» την άμυνα των Μεξικανών.

Αυτή τη φορά ο Χάρι Κέιν ήταν αυτός που έβγαλε την ασίστ, με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να δίνει προβάδισμα δύο γκολ στα «Τρία Λιοντάρια», πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, όμως οι «Αζτέκοι» έβγαλαν αντίδραση και στο 42' ο Κινιόνες μείωσε σε 2-1, βάζοντας «φωτιά» στο εμβληματικό Αζτέκα.

Μετά το γκολ της μείωσης, οι Μεξικανοί πίεσαν ασφυκτικά την Αγγλία και έχασαν τεράστιες ευκαιρίες για την ισοφάριση, με τον Ιρανό διαιτητή να λυτρώνει τους Άγγλους μόλις σφύριξε για την λήξη του ημιχρόνου, αφού τα «Τρία Λιοντάρια» φλέρταραν έντονα με την άμεση ισοφάριση από τους Μεξικανούς.

Αποβολή, πέναλτι και θρίλερ μέχρι το τέλος

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο ματς, αφού ο Τζάρελ Κουάνσα έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα, που αρχικά δεν δόθηκε ούτε φάουλ, όμως ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει την φάση στο video, αποβάλλοντας τον Άγγλο αμυντικό με απευθείας κόκκινη.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Αγγλία ήταν αυτή που «χτύπησε» πρώτη στο δεύτερο μέρος, αφού στο 58' ο Άντονι Γκόρντον βγήκε στην πλάτη της άμυνας και ανατράπηκε από τον Ρανγκέλ, με τον Φαγάνι να δείχνει το σημείο του πέναλτι, με τον Κέιν να αναλαμβάνει την εκτέλεση, ευστοχώντας για το 1-3.

Τα δράματα όμως συνεχίστηκαν, αφού στο 67' ο Χάρι Κέιν έκανε άτσαλο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, σε μια φάση που και πάλι χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR, με τον Ιρανό διαιτητή να πηγαίνει στο video για να διαπιστώσει την παράβαση του Άγγλου επιθετικού, δείχνοντας την άσπρη βούλα.

Ο Ραούλ Χιμένες ανέλαβε την εκτέλεση, με τον εμβληματικό επιθετικό του Μεξικού, να νικάει από τα έντεκα βήματα τον Πίκφορντ, βάζοντας εκ νέου τους «Αζτέκους» στο ματς και στην διεκδίκηση της πρόκρισης, γεμίζοντας παράλληλα με άγχος την Αγγλία που έπαιζε και με παίκτη λιγότερο.

Μετά την μείωση του σκορ σε 2-3, οι Μεξικανοί πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα της Αγγλίας, έχοντας... κατασκηνώσει στην περιοχή του Πίκφορντ, όμως οι παίκτες του Τόμας Τούχελ άντεξαν στην πίεση, με το τελικό σφύριγμα να βρίσκει τους Άγγλους να πανηγυρίζουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Mundial.

Πλέον, η Αγγλία στην φάση των «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα τεθεί αντιμέτωπη με την μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, τη Νορβηγία, που λίγο νωρίτερα σόκαρε την Βραζιλία, παίρνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της πρόκριση για τα προημιτελικά του Mundial.

Μεξικό (Χαβιέρ Αγκίρε): Ρανγκέλ, Σάντσες (79′ Φιντάλγκο), Μόντες (46′ Άλβαρεζ), Βάσκες, Γκαγιάρδο, Ρόμο (61′ Γκουτιέρεζ), Λίρα, Μόρα (61′ Χιμένεζ), Κινιόνες (81′ Μαρτίνεζ), Χιμένες, Αλβαράδο.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκουεΐ, Ο’ Ράιλι (74′ Σπενς), Άντερσον (75′ Μπερν), Ράις, Σάκα (57′ Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν (90′ Ρότζερς).

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