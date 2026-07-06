Ο υπερτυφώνας «Μπάβι» σαρώνει τον δυτικό Ειρηνικό με ανέμους έως 290 χλμ./ώρα

Ο υπερτυφώνας «Μπάβι» κινείται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, πλήττοντας τις Μαριάνες Νήσους , καθώς διέρχεται από το Γκουάμ, τη Τινιάν και τη Σαϊπάν, με τη Ρότα να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η καταιγίδα κατηγορίας 5 προκαλεί καταστροφικούς ανέμους και επικίνδυνες συνθήκες, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο.

Καταστροφικοί άνεμοι έως 290 χλμ./ώρα

Η μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι το μάτι του τυφώνα αναμένεται να περάσει από τη Ρότα λίγο μετά την αυγή τοπική ώρα, με ανέμους που φτάνουν έως και τα 180 μίλια την ώρα (περίπου 290 χλμ./ώρα). Ριπές ανέμου έως 215 χλμ./ώρα θεωρούνται επίσης πιθανές.

Η Ρότα, το νοτιότερο νησί των Βόρειων Μαριάνων Νήσων, έχει πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκους.

Το Γκουάμ, η Τινιάν και η Σαϊπάν αναμένεται να επηρεαστούν από συνθήκες που κυμαίνονται από σφοδρή τροπική καταιγίδα έως τυφώνα, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Παράλληλα, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φέρει έντονες βροχοπτώσεις, με ύψη βροχής που ενδέχεται να φτάσουν τα 30 έως 51 εκατοστά κοντά στο επίκεντρο της καταιγίδας, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών τις επόμενες ημέρες.

Εκκενώσεις

Στο Γκουάμ, οι αρχές έχουν ανοίξει κέντρα εκκένωσης σε όλη την επικράτεια, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνήτης του Γκουάμ Λου Λέον Γκερέρο τόνισε ότι η διοίκηση είναι «έτοιμη και προετοιμασμένη» για την αντιμετώπιση του φαινομένου, με στόχο την προστασία του πληθυσμού.

Τα νησιά των Μαριάνων αποτελούν κρίσιμο στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον δυτικό Ειρηνικό, φιλοξενώντας σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η αεροπορική βάση Άντερσεν, η ναυτική βάση Γκουάμ και το στρατόπεδο Πεζοναυτών «Blaz».

Πηγή: ertnews.gr