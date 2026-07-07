Οι ενδεκάδες του ΗΠΑ–Βέλγιο: Βασικός ο Μπαλογκάν μετά το σκάνδαλο της FIFA!

Ο Φολαρίν Μπαλογκάν μετά την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να αναστείλει την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο ματς των ΗΠΑ με την Βοσνία, θα βρεθεί κανονικά στην ενδεκάδα κόντρα στο Βέλγιο.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, όπως ήταν αναμενόμενο εκμεταλλεύτηκε την απόφαση που πήρε η FIFA μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και παρά την κατακραυγή, ξεκινάει βασικό τον νεαρό επιθετικό.

Δείτε παρακάτω τις ενδεκάδες ΗΠΑ και Βελγίου

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποκετίνο): Φριζ, Ντεστ, Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς, ΜαΚένι, Τίλμαν, Πούλισικ, Μπαλογκάν

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Νγκόι, Ντε Κουίπερ, Ράσκιν, Ονάνα, Λουκεμπάκιο, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρ

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