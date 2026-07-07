Τέλος ο Μαρτίνεθ από την Εθνική Πορτογαλίας - Ζόρζε Ζέσους για την διαδοχή

Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Mundial, ο προπονητής των Ίβηρων, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Το συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας, ολοκληρώθηκε μετά τον αποκλεισμό από το Mundial, με τον Μαρτίνεθ να ενημερώνει στη συνέντευξη Τύπου για την αποχώρησή του.

Ο Ισπανός προπονητής ευχαρίστησε τους Πορτογάλους για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που του έδειξαν, τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα.

Όσον αφορά τον διάδοχο του Μαρτίνεθ, σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ, ο πολύπειρος Ζόρζε Ζέσους είναι ο επικρατέστερος για να τον διαδεχθεί, αποτελώντας προσωπική επιλογή του προέδρου της Ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας.

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