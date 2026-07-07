Κριστιάνο: «Ήταν το τελευταίο μου Mundial, τα έδωσα όλα έχω καθαρή συνείδηση»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία, επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν η τελευταία εμφάνιση σε Mundial, τονίζοντας ότι έδωσε τον καλύτερο εαυτό του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ:

«Είμαι λυπημένος που έφυγα έτσι από το Μουντιάλ. Τα έδωσα όλα, έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό. Φεύγω με καθαρή συνείδηση, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μερικές φορές κερδίζεις και μερικές χάνεις. Πρέπει να συνεχίσεις.

Ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ, αλλά για τα υπόλοιπα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμώ, θα δούμε τι θα γίνει με το μέλλον μου».

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.