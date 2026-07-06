«Reunion» για Πεντρόσο και Παπαδόπουλο!

Το συμβόλαιό του με τον Λεβαδειακό ολοκληρώθηκε και ο 33χρονος Αργεντινός επιθετικός «μετακομίζει» στον ΑΠΟΕΛ. Από το 2022 βρέθηκε στην Ελλάδα, παίζοντας και στην ΑΕΛ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, ομάδα που προπονεί ο Νίκος Παπαδόπουλος και νυν αντίπαλος του Άλεν Όζμπολτ στην Κύπρο:

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Fabricio Pedrozo, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο, τις επόμενες μέρες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και των ιατρικών εξετάσεων, έτσι ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μας.

Ο 33χρονος ακραίος επιθετικός (γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 1992) διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Αργεντινής, της Βολιβίας και της Ελλάδας.

Την τελευταία τριετία κατέγραψε συνολικά 83 συμμετοχές, 24 γκολ και 8 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Fabricio στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ».