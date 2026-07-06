Σπάρτη: Δύο νεκροί από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στην πυρκαγιά στην Αγία Ελένη

Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσαν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα, που πήγαινε στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Αγία Ελάνη Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το notospress.gr, το ΙΧ που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό, αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός.

Την ίδια ώρα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.

Πηγή: cnn.gr, notospress.gr