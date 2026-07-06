Η μεγαλύτερη ξεφτίλα στη σύγχρονη εποχή του Μουντιάλ

Αν περίμενε κανείς πως τα είχε δει όλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργανώνουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, γελάστηκε οικτρά. Η FIFA ξεπέρασε και τον εαυτό της για χάρη των Αμερικανών, με ένα άρθρο-κωμωδία που προσβάλλει το ποδόσφαιρο και κατακρεουργεί τους κανονισμούς δεκαετιών.

Γκάνγκστερς με κοστούμια. Κάπως έτσι μοιάζουν εκείνοι που διοικούν τον μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό στον κόσμο, την FIFA, έχοντας μετατρέψει την ομοσπονδία που διαχειρίζεται το λαοφιλέστερο άθλημα της υφηλίου σε τσιφλίκι τους που κόβει και ράβει κανονισμούς ανάλογα με τις ορέξεις τους. Και φυσικά των φίλων τους.

Κάποτε είχαμε στην Ελλάδα την ΕΠΟ του Γκιρτζίκη και του Σαρρή. Ωστόσο τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στο φετινό Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο και την παρέα του, κάνει τους... δικούς μας να μοιάζουν με λυκόπουλα.

Ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε για αντιαθλητικό παιχνίδι και η κόκκινη κάρτα γράφτηκε στο "χιόνι" για να αγωνιστεί κανονικά στο επόμενο -κρίσιμο- ματς.

Να το πούμε ξανά; Υπήρξαν κάποιοι απίθανοι τύποι που θεώρησαν ότι μπορούν να καταστρατηγήσουν έναν από τους πιο βασικούς κανόνες στο ποδόσφαιρο, ότι αθλητής που δέχεται κόκκινη κάρτα, για οποιονδήποτε λόγο, πόσο μάλλον για ένα σκληρό φάουλ που έκανε, δεν θα τιμωρηθεί με το αυτονόητο της απουσίας του στον αμέσως επόμενο αγώνα αλλά θα αγωνιστεί κανονικά. Και με τον νόμο.

Κάτι τέτοιο συνέβη με τον Φολαρίν Μπαλόγκαν, τον βασικό σέντερ φορ ΗΠΑ, ο οποίος έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον αγώνα με την Βοσνία (2-0) για τους “32” της διοργάνωσης και μετά από κλήση του διαιτητή για VAR check, εκείνος τον απέβαλε. Κι όμως, ο στράικερ της Μονακό θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με το Βέλγιο για τους ”16”, αφού η ποινή του… ανεστάλη! Όλα αυτά εν μέσω οργίου φημών στη διεθνή κοινότητα ότι προηγήθηκαν επαφές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, οι οποίες φυσικά δεν θα αποδειχθούν ποτέ.

Με ένα απίθανο άρθρο, λοιπόν, που έβαλαν στον Πειθαρχικό Κώδικα, το περίφημο Άρθρο 27, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα δικαιοδφοτικά όργανα να αναστείλουν, λέει, πλήρως ή μερικώς την εφαρμογή μίας πειθαρχικής ποινής. Χωρίς βεβαίως να διευκρινίζεται το ακριβές πλαίσιο, οι περιπτώσεις που περιλαμβάνει ή δεν περιλαμβάνει. Χωρίς τίποτα. Έτσι, απλά. Όλα τα περιστατικά στο... μπλέντερ, ανάλογα με το τι -ενδεχομένως- μπορεί να βολεύει κατά περίπτωση. Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη που σκέφτηκαν κάτι απίθανοι τύποι, υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος από ένα έως τέσσερα έτη κι εφόσον υποπέσει ο ποδοσφαιριστής σε ανάλογη παράβαση μέσα σε αυτό το διάστημα, η τιμωρία που είχε ανασταλεί θα ενεργοποιείται αυτόματα! Το διανοείστε;

Έχετε, αλήθεια, ξαναδεί, πιο φωτογραφική διάταξη εξυπηρέτησης ευκαιριακών συμφερόντων στον παγκόσμιο αθλητισμό;

Έχει αλήθεια υπάρξει μεγαλύτερη ξεφτίλα, πιο τρανταχτό σκάνδαλο στη σύγχρονη τουλάχιστον εποχή των Παγκοσμίων Κυπέλλων;

Αυτά βέβαια σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο, γιατί στο Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό έχουμε δει κι άλλα απίθανα να συμβαίνουν τα οποία δεν προσβάλουν μόνο το ίδιο το άθλημα: όπως τα κωμικά hydration break που δήθεν εισήγαγαν για την υγεία των ποδοσφαιριστών κι όχι για τις διαφημίσεις των πολυεθνικών που θα γεμίσουν τα ταμεία τους, αλλά και την ανθρώπινη υπόσταση, με την αντιμετώπιση της οποίας έτυχε η αποστολή του Ιράν και τα συνεχή καψώνια που τους έκαναν, μέχρι τον αποκλεισμό διαιτητή από την Αφρική γιατί... δεν άρεσε το πρόσωπό του!

Να προσθέσουμε, τέλος, ότι οι Βέλγοι που έχουν ήδη καταθέσει έφεση, επικαλούνται το άρθρο 66,4 του Πειθαρχικού Κώδικα, όπου ρητώς αναφέρεται ότι κάθε αποβολή επιφέρει αυτόματα αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα. Όπως προφανώς συμβαίνει σε όλο τον... πολιτισμένο ποδοσφαιρικό κόσμο. Επιπλέον επικαλούνται και το άρθρο 10.6 των Κανονισμών του Μουντιάλ 2026, που επίσης προβλέπει τιμωρία μας αγωνιστικής για κάθε αθλητή που δέχεται κόκκινη κάρτα (απευθείας ή με δεύτερη κίτρινη). Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος ωστόσο, στη FIFA δικαιολογούν την απόφασή τους, όπως λέγεται, αναφέροντας ότι οι Κανονισμοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου υπάγονται στον ισχύοντα Πειθαρχικό Κώδικα και προσθέτουν ότι το Άρθρο 27 υπερισχύει αυτούς.

Θα έχει άραγε και πιο κάτω;

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