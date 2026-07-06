Το αμείλικτο ερώτημα για Ντόκο, το τρολάρισμα Σαμαρά και η σίγουρη Αχτσιόγλου

Αν η υπόθεση της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους φαρσέρ δεν ήταν τόσο σοβαρό θέμα για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε θα γινόταν το ανέκδοτο της δεκαετίας.

Τα πράγματα, όμως, είναι σοβαρά και μπορεί να γίνουν ακόμη σοβαρότερα καθώς το μείζον ζήτημα που προκύπτει από το πρωτοφανές διπλωματικό φιάσκο δεν είναι απλώς η διαπίστωση μιας στιγμιαίας αφέλειας, αλλά ένα συγκεκριμένο, αμείλικτο ερώτημα:

έχει ξαναμιλήσει στο παρελθόν ο Θάνος Ντόκος με τους ίδιους ανθρώπους; Απαιτούνται εδώ και τώρα σαφείς απαντήσεις για το βάθος της επικοινωνίας του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας με το δίδυμο των Vovan και Lexus.

Αν ο συγκεκριμένος αξιωματούχος είχε ανοίξει διαρκή δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους, θεωρώντας τους θεσμικούς συνομιλητές, τότε η έκθεση της χώρας μας λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις.

Το ερώτημα αυτό παραμένει το κεντρικό σημείο της κρίσης, καθώς η συχνότητα των επαφών κρίνει και το μέγεθος της ζημιάς.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr