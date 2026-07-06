Το αμείλικτο ερώτημα για Ντόκο, το τρολάρισμα Σαμαρά και η σίγουρη Αχτσιόγλου

Τα πράγματα, όμως, είναι σοβαρά και μπορεί να γίνουν ακόμη σοβαρότερα καθώς το μείζον ζήτημα που προκύπτει από το πρωτοφανές διπλωματικό φιάσκο δεν είναι απλώς η διαπίστωση μιας στιγμιαίας αφέλειας, αλλά ένα συγκεκριμένο, αμείλικτο ερώτημα:
έχει ξαναμιλήσει στο παρελθόν ο Θάνος Ντόκος με τους ίδιους ανθρώπους; Απαιτούνται εδώ και τώρα σαφείς απαντήσεις για το βάθος της επικοινωνίας του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας με το δίδυμο των Vovan και Lexus.
Αν ο συγκεκριμένος αξιωματούχος είχε ανοίξει διαρκή δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους, θεωρώντας τους θεσμικούς συνομιλητές, τότε η έκθεση της χώρας μας λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις.
Το ερώτημα αυτό παραμένει το κεντρικό σημείο της κρίσης, καθώς η συχνότητα των επαφών κρίνει και το μέγεθος της ζημιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr