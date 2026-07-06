Κατέθεσε έφεση το Βέλγιο για την υπόθεση Μπαλογκάν – Αναμένεται η απόφαση της Εφέσεων της FIFA

Η συμμετοχή του Μπαλογκάν στο ΗΠΑ-Βέλγιο θα αποφασιστεί από ανεξάρτητο μέλος της επιτροπής εφέσεων της FIFA.

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή μιας αγωνιστικής στον Φολαρίν Μπαλογκάν, γεγονός που του δίνει δικαίωμα να αγωνιστεί στο ματς των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Η απόφαση αυτή φέρεται να ελήφθη μετά από σχετική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και έχει εξοργίσει το Βέλγιο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ενώ τόσο η ομοσπονδία του Βελγίου όσο και αυτή των ΗΠΑ κλήθηκαν να καταθέσουν υπομνήματα το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το ΗΠΑ-Βέλγιο θα διεξαχθεί στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) και η απόφαση της FIFA αναμένεται άμεσα. Μάλιστα, την υπόθεση θα εξετάσει ένα μέλος της επιτροπής εφέσεων της FIFA που δεν εκπροσωπεί ομοσπονδία ούτε στην UEFA ούτε στην CONCACAF, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Belgium has been granted the right to appeal against FIFA’s decision to suspend the one-game ban handed to Folarin Balogun, less than 24 hours out from the team’s round of 16 game against the United States.



Sources have now told The Athletic the Belgian federation has formally… pic.twitter.com/b5yXa6enz8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 6, 2026

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