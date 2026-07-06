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Παπαθεοδώρου: «Υπόθεση Μπόνγκα - Καθαρά μπροστά στην κούρσα ο ΠΑΟ, ως αύριο οι οριστικές εξελίξεις» (vid)

Μπάσκετ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού Aktor και την κατάσταση στην Εθνική.
Παπαθεοδώρου: «Υπόθεση Μπόνγκα - Καθαρά μπροστά στην κούρσα ο ΠΑΟ, ως αύριο οι οριστικές εξελίξεις» (vid)