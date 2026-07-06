Λιόλιος: «Μας βαραίνει η ευθύνη, χρέος μας να ανατρέψουμε την εικόνα»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος τοποθετήθηκε με δήλωση του μετά την χθεσινή ήττα - σοκ της Εθνικής κόντρα στην Πορτογαλία, σημειώνοντας η ευθύνη μας βαραίνει.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος ανέλεβε την ευθύνη για το χθεσινό... στραπάτσο της Εθνικής κόντρα στην Πορτογαλία για τα «παράθυρα» του Mundobasket και με δήλωση του σημείωσε πως είναι χρέος του να ανατρέψει την εικόνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέλλου η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη Διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως Πρόεδρό της.

Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε τη κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει»…