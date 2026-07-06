Ολυμπιακός: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα κόντρα στην Άντβερπ

Ενημέρωση του Ολυμπιακού όσον αφορά τα εισιτήρια του αγώνα με την Άντβερπ, το οποίο θα γίνει στις 24 Ιουλίου (19:00 τοπική ώρα) στο Bosuil Stadium.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για τα εισιτήρια του αγώνα κόντρα στην Άντβερπ, που θα θα γίνει στις 24 Ιουλίου (19:00 τοπική ώρα) στο Bosuil Stadium.





Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά το φιλικό με την Antwerp, το οποίο θα γίνει στις 24 Ιουλίου (19:00 τοπική ώρα) στο Bosuil Stadium, μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://tickets.rafc.be/Stadium?eventId=9576&reservationId=50524&secretLinkKey=8a48254a9984494

Όλοι οι φίλαθλοι θα πρέπει να διαθέτουν επαληθευμένο λογαριασμό πριν προχωρήσουν στην αγορά εισιτηρίων.

• Οι φίλαθλοι από το Βέλγιο μπορούν να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους μέσω του itsme.

• Οι φίλαθλοι από άλλες χώρες μπορούν να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους μέσω του Onfido.

Τα βήματα της επαλήθευσης περιγράφονται στο παρακάτω άρθρο Συχνών Ερωτήσεων (FAQ), το οποίο είναι διαθέσιμο στα ολλανδικά:

https://support.royalantwerpfc.be/hc/nl/articles/39577154345105-Hoe-kan-ik-mijn-account-verifi%C3%ABren-met-Itsme-of-Onfido

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων στο παρακάτω άρθρο FAQ:

https://support.royalantwerpfc.be/hc/nl/articles/39544610448785-Hoe-koop-ik-een-ticket



