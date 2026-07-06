«Πιέζει για την επιστροφή του στο ΝΒΑ ο Μάριο Χεζόνια»

Το όνομα του Μάριο Χεζόνια αναμένεται να... παίξει αρκετά καθ΄όλη την διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου το καλοκαίρι, καθώς ο Κροάτης φόργουορντ σε περίπτωση που αποχωρήσει τελικά από την Ρεάλ θα αποτελέσει μήλον της έριδος για αρκερές ομάδες της Euroleague.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΒasketNews ο Χεζόνια σκέφτεται την επιστροφή του στο ΝΒΑ και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το μέλλον του στην Ρεάλ παρουσιάζεται «χλωμό». Να σημειώσουμε πως ο Κροάτης πάουερ φόργουορντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την «Βασίλισσα» ως το 2029, το οποίο περιλαμβάνει NBA-οut, με την προθεσμία της 20ης Ιουλία να «τρέχει» τις εξελίξεις.
Σε περίπτωση που ο 31χρονος άσος θελήσει να μετακομίσει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, η ομάδα που θα τον αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλει στους Μαδριλένους το ποσό των 850.000 δολαρίων ως buy-out.
Όπως όλα δείχνουν η αποχώρηση του Χεζόνια από την Ρεάλ δείχνει πιο πιθανή από ποτέ, με τις ξαφνικές αλλαγές στον σύλλογο να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του Κροάτη.
Ο Χεζόνια προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Ισπανική ομάδα, με την οποία μέτρησε 13,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague.