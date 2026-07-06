«Πιέζει για την επιστροφή του στο ΝΒΑ ο Μάριο Χεζόνια»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο Μάριο Χεζόνια σκέφτεται την επιστροφή του στο ΝΒΑ και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, με το μέλλον του στην Ρεάλ να φαντάζει αβέβαιο.

Το όνομα του Μάριο Χεζόνια αναμένεται να... παίξει αρκετά καθ΄όλη την διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου το καλοκαίρι, καθώς ο Κροάτης φόργουορντ σε περίπτωση που αποχωρήσει τελικά από την Ρεάλ θα αποτελέσει μήλον της έριδος για αρκερές ομάδες της Euroleague.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΒasketNews ο Χεζόνια σκέφτεται την επιστροφή του στο ΝΒΑ και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το μέλλον του στην Ρεάλ παρουσιάζεται «χλωμό». Να σημειώσουμε πως ο Κροάτης πάουερ φόργουορντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την «Βασίλισσα» ως το 2029, το οποίο περιλαμβάνει NBA-οut, με την προθεσμία της 20ης Ιουλία να «τρέχει» τις εξελίξεις.

Σε περίπτωση που ο 31χρονος άσος θελήσει να μετακομίσει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, η ομάδα που θα τον αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλει στους Μαδριλένους το ποσό των 850.000 δολαρίων ως buy-out.

Όπως όλα δείχνουν η αποχώρηση του Χεζόνια από την Ρεάλ δείχνει πιο πιθανή από ποτέ, με τις ξαφνικές αλλαγές στον σύλλογο να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του Κροάτη.

Ο Χεζόνια προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Ισπανική ομάδα, με την οποία μέτρησε 13,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague.