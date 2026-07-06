Επιβεβαίωση SDNA: Κάτοικος Κράσνονταρ μέχρι το 2028 ο Οζντόεφ

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Μαγκομέντ Οζντόεφ στην Κράσνονταρ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028 και επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Ρώσος χαφ μετά από μία τετραετία εκτός συνόρων βρισκόταν προ των πυλών του επαναπατρισμού για λογαριασμό της Κράσνονταρ.

Η Κράσνονταρ ανακοίνωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο την απόκτησή του, με διετές συμβόλαιο και τον Οζντόεφ να φοράει τη φανέλα με το νούμερο 21.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι μαζί μας!

Ο 33χρονος μέσος εντάχθηκε στην ομάδα μας ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα αγωνίζεται φορώντας το νούμερο 21».