ΣΠΟΡ FM TV… loading. Τα (τηλεοπτικά) πλάνα Αλαφούζου στην τελική ευθεία

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, γράφει για τα σχέδια του Ομίλου ΣΚΑΪ, όπως τα αποκάλυψε ο CEO Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης

Το σημαντικότερο νέο από την παρουσία του CEO του Ομίλου ΣΚΑΪ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, στο συνέδριο «Δημοκρατία 2030» στη Νίσυρο δεν ήταν μόνο η τοποθέτησή του για το μέλλον των media, αλλά κυρίως η αποκάλυψη ότι ο όμιλος προχωρά στη δημιουργία του «ΣΠΟΡ FM TV», μιας διαδικτυακής τηλεοπτικής πλατφόρμας που θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές του ομίλου για τη μετάδοση ζωντανών αθλητικών γεγονότων.

Η κίνηση έρχεται ως φυσική συνέχεια της έντονης παρουσίας του ΣΚΑΪ στην αγορά των αθλητικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο όμιλος έχει ήδη αποκτήσει τα δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, του Κυπέλλου Ελλάδας και της Greek Basketball League, ενώ πριν από έναν μήνα συστάθηκε η εταιρεία «SportFM Κεντρική Διαχείριση Αθλητικών Δικαιωμάτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με μοναδικό μέτοχο τον Γιάννη Αλαφούζο και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ.

Το live περιεχόμενο στο επίκεντρο

Ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης υποστήριξε ότι η πραγματική αξία της τηλεόρασης παραμένει το ζωντανό περιεχόμενο. Όπως ανέφερε, η ενημέρωση μεταδίδεται πλέον σε πραγματικό χρόνο από δεκάδες διαφορετικές πλατφόρμες, όμως οι τηλεθεατές εξακολουθούν να στρέφονται στην τηλεόραση όταν θέλουν να παρακολουθήσουν ένα σημαντικό γεγονός την ώρα που συμβαίνει.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία του ΣΠΟΡ FM TV, το οποίο θα αξιοποιήσει τόσο τις τεχνικές υποδομές όσο και την εμπειρία του ομίλου στις αθλητικές μεταδόσεις, προσφέροντας έναν συνδυασμό ενημέρωσης και live αθλητικού περιεχομένου.

Η επόμενη ημέρα της τηλεθέασης

Ο CEO του ΣΚΑΪ στάθηκε και στην ανάγκη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο αξιολογείται η επιτυχία ενός τηλεοπτικού μέσου. Όπως σημείωσε, η παραδοσιακή τηλεθέαση δεν αρκεί πλέον για να αποτυπώσει την πραγματική απήχηση ενός περιεχομένου, καθώς σημαντικό μέρος της κατανάλωσης πραγματοποιείται πλέον σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο υποστήριξης της δημοσιογραφικής εργασίας, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία, την ανάλυση και το πρωτογενές ρεπορτάζ ως στοιχεία που διαφοροποιούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Κλείνοντας, προανήγγειλε ότι πέρα από την ανάπτυξη του ενημερωτικού και αθλητικού τομέα, ο ΣΚΑΪ σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση και του ψυχαγωγικού του προγράμματος, επιδιώκοντας μια συνολική παρουσία σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψηφιακές πλατφόρμες.

Follow_Μιντιάρχη 👈