Από τον Γκαρίντσα στον Μπαλόγκαν: Η μοναδική φορά που παίκτης αποβλήθηκε σε Μουντιάλ και δεν τιμωρήθηκε!

Η τραγελαφική απόφαση της FIFA να... αναστείλει την ποινή στον Μπαλόγκαν, ανέσυρε από το χρονοντούλαπο της ιστορίας την πρώτο και μοναδική έως σήμερα περίπτωση κόκκινης κάρτας που δεν επέσυρε τιμωρία. Και αφορούσε τον θρυλικό Γκαρίντσα...

Τη στιγμή που -ποδοσφαιρικά- διεξάγεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα Μουντιάλ των τελευταίων ετών, η... παρέα του Ινφαντίνο κατόρθωσε η παγκόσμια ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- κοινότητα να ασχολείται με την πρωτοφανή απόφαση της FIFA να δώσει "συγχωροχάρτι" στον Φολαρίν Μπαλόγκαν για να μπορέσει να αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τους "16", παρότι αποβλήθηκε στον προηγούμενο αγώνα με τη Βοσνία.

Μία απόφαση-έκτρωμα, που πατάει πάνω σε ένα άρθρο-κωμωδία, ξεκάθαρα φωτογραφικό και φτιαγμένο για... εξυπηρετήσεις και που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει σάλο παγκοσμίως.

Ορισμένοι πάντως θυμήθηκαν ότι κάτι ανάλογο είχε να συμβεί στην κορυφαία γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, από το 1962, πριν από 64 χρόνια. Ήταν η πρώτη και μοναδική -έως σήμερα- φορά που κάποιος ποδοσφαιριστής αποβάλλεται, αλλά αγωνίζεται κανονικά στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.

Με μία ειδοποιό διαφορά βέβαια, ότι τότε δεν είχε θεσπιστεί ακόμα η a priori ποινή μίας αγωνιστικής σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Τι ακριβώς ίσχυε εκείνη την περίοδο; Κάθε αποβολή εξεταζόταν ξεχωριστά από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA, η οποία αποφάσιζε αν θα επιβάλει αποκλεισμό.

Κι όμως, και τότε, όπως και σήμερα, υπήρξαν τρομερές πολιτικές παρεμβάσεις ώστε ο θρυλικός Γκαρίντσα της Βραζιλίας να αγωνιστεί στον τελικό του Μουντιάλ της Χιλής, παρά το γεγονός ότι στον ημιτελικό με τους Χιλιανούς είχε αποβληθεί στο 83' για εν ψυχρώ κλωτσιά σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, λόγω των συνεχών σκληρών μαρκαρισμάτων που του γίνονταν. Προηγουμένως ο σπουδαίος Βραζιλιάνος άσος είχε πάρει τη "σελεσάο" στις πλάτες του απόντος του τραυματία Πελέ και πρόσφερε μία μοναδική παράσταση με δύο γκολ και ασίσ στο 4-2 της ομάδας του.

Είναι ενδεικτικό ότι παρενέβη μέχρι και ο πρόεδρος της Χιλής, Χόρχε Αλεσάντρι που συνυπέγραψε μία αίτηση προς τη FIFA ζητώντας να επιτραπεί στον Γκαρίντσα να αγωνιστεί στον τελικό του Μουντιάλ, ενώ ο πρόεδρος του Περού, Μανουέλ Πράδο Ουγκαρτέκε, καθότι Περουβιανός ο διαιτητής του ημιτελικού που απέβαλε τον Γκαρίντσα, ο Αρτούρο Γιαμασάκι Μαλδονάδο, κάλεσε προσωπικά τον διαιτητή να υποβαθμίσει το περιστατικό, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής!

Εν τέλει η FIFA αποφάσισε πράγματι να επιτρέψει στον Γκαρίντσα να παίξει στον τελικό και η Βραζιλία κέρδισε με 3-1 τη σπουδαία Τσεχοσλοβακία της εποχής.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.