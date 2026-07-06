Αντιδράσεις για την υπόθεση Μπάλογκαν - Πίεση στη FIFA για εξηγήσεις

Σε έντονες αντιδράσεις έχει οδηγήσει η υπόθεση του Φολαράν Μπάλογκαν στο Μουντιάλ, με τη FIFA να είναι στο επίκεντρο και να δέχεται πιέσεις για επίσημες εξηγήσεις.

Το ζήτημα προέκυψε μετά τις πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας επανεξέταση της πειθαρχικής ποινής του Αμερικανού επιθετικού.

Λίγες ώρες αργότερα, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA ανέστειλε τον αυτόματο αποκλεισμό του Μπάλογκαν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16».

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και παράγοντες του ποδοσφαίρου, με την UEFA να κάνει λόγο για απόφαση «πρωτοφανή και αδικαιολόγητη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ίση εφαρμογή των κανονισμών.

Παράλληλα, η UEFA τόνισε ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανονισμούς θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της διοργάνωσης και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Θέση για το θέμα πήρε και ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος σημείωσε ότι οι πειθαρχικές αποφάσεις δεν πρέπει να επηρεάζονται από πολιτικές παρεμβάσεις.

Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε επίσημη τοποθέτηση της FIFA για τις πληροφορίες περί παρέμβασης, ενώ αντίστοιχες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ.

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