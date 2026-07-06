Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ για το -2 και τις τιμωρίες των Ναν - Τζόουνς

Ο Παναθηναϊκός Aktor και ο Ολυμπιακός αναμένεται να προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ για να μειωθούν οι βαριές ποινές του Αθλητικού Δικαστή.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε τους «αιώνιους» με -2 βαθμούς από το νέο πρωτάθλημα, μετά το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, στον Αμερικανό σέντερ επιβλήθηκε ποινή 7 αγωνιστικών, ενώ στον σταρ του «τριφυλλιού» δύο αγωνιστικών.

Τόσο οι «πράσινοι», όσο και οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ, με στόχο να μειωθούν οι ποινές.

Οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης θεωρούν -όπως έκρινε και ο Αθλητικός Δικαστής βάσει των αποφάσεών του- πως ο Ναν βρέθηκε σε θέση άμυνας, καθώς ο Τζόουνς ξεκίνησε τον καυγά, ενώ παράλληλα θα κινηθούν και για να «πέσει» η ποινή των -2 βαθμών.