Επίσημα επιστροφή Κώτσιρα στον Αστέρα και την Τρίπολη

Ο 34χρονος Αρκάς δεξιός αμυντικός επιστρέφει στα «πάτρια εδάφη» μετά το 2021 και πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό, όπου σημείωσε 156 εμφανίσεις με 10 ασίστ σε Ελλάδα και Ευρώπη και πανηγύρισε δυο Κύπελλα (2022 και 2024).

Η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor και η δήλωση του Γιάννη Κώτσιρα:

«Ο Γιάννης Κώτσιρας επιστρέφει στην ομάδα με την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Ο Γιάννης είναι και πάλι ποδοσφαιριστής του ASTERAS AKTOR, υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028 και είναι έτοιμος να γράψει νέες σημαντικές κιτρινομπλέ στιγμές στη σπουδαία καριέρα του.

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος έχει καταγωγή από την Αρκαδία, γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1992 στην Μεγαλόπολη. Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην Ακαδημία της Δόξας Μεγαλόπολης και τα γήπεδα της Αρκαδίας, αγωνίστηκε στις ομάδες της γενέτειράς του, την Δόξα και τον Α.Ο. Φαλαισίας, στη συνέχεια στον Παναρκαδικό και από το 2016 στον ASTERAS AKTOR.

Φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας έως το 2021 και αυτά τα πέντε χρόνια πραγματοποίησε 135 συμμετοχές, σημείωσε 3 γκολ, είχε 13 ασίστ, έγινε αρχηγός, αγωνίστηκε στο Europa League και κλήθηκε από το 2019 στην Εθνική ομάδα. Μάλιστα με τη φανέλα του ASTERAS AKTOR ψηφίστηκε στην καλύτερη 11άδα του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Το 2021 πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, έχοντας συνολικά 156 επίσημες συμμετοχές, δέκα ασίστ, κατακτώντας δύο Κύπελλα και έχοντας αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Γιάννη καλωσόρισες στην ομάδα σου, ευχόμαστε καλή επιτυχία!

ΔΗΛΩΣΗ:

"Για εμένα ο ΑΣΤΕΡΑΣ δεν είναι απλώς και μόνο μία επαγγελματική επιλογή, αλλά μία συναισθηματική απόφαση ζωής. Χαίρομαι που θα φορέσω και πάλι τη φανέλα της ομάδας του τόπου μου, η οποία μου έδωσε πρώτη τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να κάνω το παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και βέβαια ευχαριστώ για τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβα όλες αυτές τις ημέρες από τον κόσμο. Όλοι μαζί θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να βοηθήσουμε τον ΑΣΤΕΡΑ να διεκδικήσει υψηλούς στόχους και να προσφέρουμε χαρά στον κόσμο της ομάδας. Σε αυτή την προσπάθεια σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Καλή σεζόν".»