Ζότα Σίλβα: Το backstage πίσω από το «γάμο» με τον Ολυμπιακό

Το διαχρονικό ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων», η…εκτόξευση στη Γκιμαράες, η Premier League και η γνώση της πορτογαλικής αγοράς, συνθέτουν το παζλ για τον 25χρονο Πορτογάλο εξτρέμ. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση του δανεισμού του Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό, με τον 25χρονο Πορτογάλο εξτρέμ να ετοιμάζεται να αφήσει – τουλάχιστον προσωρινά – τη Νότιγχαμ Φόρεστ για να φορέσει τα «ερυθρόλευκα».

Πίσω από την επερχόμενη μεταγραφή, υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

Η πρώτη αφορά το scouting του Ολυμπιακού.

Στον Πειραιά δεν έμαθαν τον Ζότα Σίλβα μετά τη μεταγραφή του στην Premier League. Αντίθετα, ο Πορτογάλος εξτρέμ προϋπήρχε στις λίστες του συλλόγου, από την εκρηκτική διετία (2022-24) που πραγματοποίησε με τη Βιτόρια Γκιμαράες.

Τότε, βέβαια, η περίπτωσή του αποδείχθηκε απαγορευτική, αφού η Νότιγχαμ Φόρεστ κινήθηκε αποφασιστικά και κατέβαλε περίπου 12 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Εσχάτως, ο Ολυμπιακός βρίσκει μπροστά του μια εντελώς διαφορετική συγκυρία και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία.

Ο άνθρωπος που τον γνωρίζει καλύτερα

Στην υπόθεση του Ζότα Σίλβα υπάρχει παράμετρος που μόνο αμελητέα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Το νέο στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο κι άλλοτε πρόεδρος της Βιτόρια Γκιμαράες, γνωρίζει πολύ καλά την πορτογαλική αγορά και φυσικά τον Ζότα Σίλβα, τον οποίο είχε μέσα στα...πόδια του κι αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες εξέλιξης ποδοσφαιριστή στην Primeira Liga.

Η θητεία του στη Βιτόρια Γκιμαράες δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν στην Πορτογαλία και ο εξτρέμ της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εδώ και καιρό ποδοσφαιριστής που είχε αξιολογηθεί θετικά από ανθρώπους με βαθιά γνώση της συγκεκριμένης αγοράς.

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να το πολυσκεφεί τώρα που παρουσιάστηκε η ευκαιρία του δανεισμού του.

Ο Ζότα ήταν ήδη ένας παίκτης που γνώριζαν πολύ καλά οι Πειραιώτες και ο new entry στο λιμάνι, Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο και όταν διαπιστώθηκε ότι μπορούσε να αποκτηθεί με αυτούς τους όρους, οι εξελίξεις κινήθηκαν γρήγορα.

Η θητεία στο Νησί και ο δανεισμός

Η πρώτη του χρονιά στην Αγγλία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχημένη.

Ο ανταγωνισμός στη Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ιδιαίτερα μεγάλος και ο Ζότα χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως λύση από τον πάγκο. Παρ' όλα αυτά, όποτε χρειάστηκε έδωσε ενέργεια, ένταση και κρίσιμα γκολ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Στη Νότιγχαμ δεν αντιμετωπίζουν τον δανεισμό του ως μια προσπάθεια να απαλλαγούν από τον ποδοσφαιριστή. Αντίθετα, θεωρούν πως μια σεζόν με περισσότερο χρόνο συμμετοχής εκτός Αγγλίας, μπορεί να ανεβάσει ξανά την αγωνιστική και χρηματιστηριακή του αξία.